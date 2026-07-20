Прошел предпремьерный показ сериала «Лиля»

Эту смелую историю про Лилю Брик, Осипа Брика и Владимира Маяковского называют одним из главных телепроектов будущего сезона. Точной даты релиза пока нет. Попасть на показ можно было по регистрации. Сериал производства Первого канала. В роли Лили Мария Смольникова. Осипа играет Евгений Стычкин, а Владимира Маяковского — Андрей Максимов.

© Кадр из сериала «Лиля»

«Лилю» показали в центре «Зотов», который занимается исследованием конструктивизма, и в этом уже было что-то символичное. Так, на выставке «Дзига Вертов. Киноглаз» в «Зотове» сейчас демонстрируется афиша «Закованная фильмой». Это афиша картины по сценарию Маяковского, где снимались и сам поэт, и Лиля Брик. Перед показом директор центра «Зотов» Дарья Филиппова сказала, что зрителям продемонстрируют трехчасовую версию полного метра. Поэтому можно составить полноценное представление обо всем сериале.Мне «Лиля» показалась красивым и достаточно откровенным высказыванием: и по форме, и по содержанию. Это видно с первых минут: например, повздорив с Осипом, эпатажная Лиля сбрасывает платье и в одних чулках идет по улице. Мы помним, что Брик была одной из первых нудисток в Советском Союзе. Подобных сцен там немало. У сериала явно будет возрастное ограничение 18+.

Да и сама история отношений Маяковского и семьи Брик очень острая и болезненная. Здесь много ревности, страсти и разговоров о том, кем герои хотели бы остаться в вечности. Показывается эволюция Лили: от юной, манкой жены Брика до элегантной пожилой дамы, которая до последнего думает, в каком платье будет умирать.

Мария Смольникова, на мой взгляд, оказалась идеальной Лилей Брик. Хотя ни в театре, ни в кино я ее в подобном амплуа не видела. Театралы знают Смольникову в первую очередь по ее работам с Дмитрием Крымовым. Те, кто любит кино, наверняка видели ее в сериале «Плевако» в роли сестры адвоката и в «Шаляпине» — там она играла первую жену легендарного оперного певца. Осип Брик в исполнении Евгения Стычкина тоже очень удачный: вспыльчивый, жесткий, живущий по правилам и одновременно нежный, ранимый и заботливый. Именно он говорит про Маяковского, что тот «ребенок, совершенно не приспособленный к самостоятельной жизни», — и предлагает поселить поэта в их доме.

Сериал «Лиля» наверняка будут широко обсуждать. Главный редактор индустриального медиа Doc.ru Илона Егиазарова считает, что это главное событие будущего сезона:

«Я лично несколько раз заходила в книжный магазин «Москва» на Тверской и заставала там Константина Львовича Эрнста, который там копался в книгах по русскому авангарду. То есть это личный контроль Эрнста, который привносил много своих идей, связанных с русским авангардом. Это очень серьезный режиссер Вера Сторожева. Это команда художников-постановщиков, это оператор очень талантливый. То есть команда собралась просто уникальная, которая относится к проектам не как к бизнесу, а как к какому-то культурному явлению, воплощено это все в невероятно грандиозной форме. Боюсь, что многие даже не способны будут это оценить, потому что за референс взяты плакаты, фотографии Родченко, и многие кадры досконально воссозданы по фотографиям, по плакатам Родченко — просто фактологическая точность. Человек там поднимает телефонную трубку и застывает в какой-то позе — это все так, как было сделано у Родченко. Очень небанальный подход к образу Маяковского и Лили Брик, и в этой истории Маяковский — для меня, возможно, увы, но все-таки это очень интересно — не является главной фигурой. Здесь главной фигурой является Осип Брик, который выступает в этой истории как манипулятор, и он двигает судьбами всех этих людей, всего этого круга. Это очень интересный такой подход».

За право показать сериал сейчас идет борьба онлайн-кинотеатров. По мнению Илоны Егиазаровой, это тот проект, который наверняка получат все платформы.