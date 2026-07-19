Создатели «Разделения» работают над новым научно-фантастическим сериалом

Команда платформы Hulu начала работу над адаптацией фантастического графического романа Корена Шадми "Шифтер" (Shifter). Среди создателей будущего проекта - звезда сериала "Разделение" (Severance, 18+) Адам Скотт ("Большая маленькая ложь", "Хокум"), а также сценаристы Эзра Клейтан Дэниелс ("Роковой патруль", "Ночное небо") и Эли Хорн ("Ходячие мертвецы", "Хилы").

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События комикса разворачиваются в будущем, где появилась нелегальная технология, позволяющая менять внешность в считаные секунды. Этим пользуются т.н. шифтеры - люди, которые за плату превращаются в кого угодно: от парня на свидании до участника опасной криминальной разборки.

Главная героиня Роза - одна из самых востребованных в этом подпольном бизнесе. Однако с каждым новым заказом грань между ее настоящей личностью и чужими масками стирается. Девушка перестает понимать, где заканчиваются "издержки профессии" и начинаются границы ее самости.

Шадми вдохновили реально существующие в Японии агентства, где за деньги можно нанять человека, который сыграет роль твоего родственника или друга. К слову, он же выступит консультантом по экранизации.

Продюсерами сериала выступят Адам Скотт, его жена Наоми и Кевин Коттер - лауреат премии "Оскар" за фильм "Танцующий с волками" (Dances with Wolves, 1990). Анонс новой авантюры Hulu появился как раз перед стартом съемок третьего сезона "Разделения".

Концепты обоих проектов исследуют одну и ту же боль: что происходит с человеком, когда он перестает принадлежать самому себе. В "Разделении" герои добровольно расщепляют сознание, чтобы не смешивать работу с личной жизнью, но в итоге теряют связь с собственной памятью и внутренним "я". В "Шифтере" героиня физически становится другими людьми и в итоге приходит к вопросу: кто я на самом деле, если могу быть кем угодно? И там, и там технологии дают власть, но отнимают способность к самоопределению и рефлексии, создав таким образом новую сущность - человека с идентичностью без личности.