Появился трейлер ответвления мультсериала «Рик и Морти» о президенте США

Сервис Adult Swim выпустил трейлер "Президента Кертиса" (President Curtis) - спин-оффа анимационной франшизы "Рик и Морти". Первый сезон будет состоять из 10 серий.

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В центре сюжета президент США Андре Кертис, которого вновь озвучил Кит Дэвид ("Нечто"). Впервые этот герой появился в эпизоде "Пора швифтануться" и сразу полюбился зрителям.

Сериал рассказывает о приключениях национального лидера и его команды. Они берутся за дела, которые связаны то с межпространственной дипломатией, то с паранормальными явлениями.

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Создатели подтвердили, что Рик и Морти также появятся на экране, однако проект задуман как самостоятельная история. Это поможет взглянуть на вселенную по-другому и раскрыть второстепенных персонажей.

Сценаристами снова выступили Дэн Хармон и Джеймс Сичильяно. Вместе с Дэвидом главные роли озвучили Стефани Беатрис ("Зверополис 2", "Энканто"), Джим Рэш ("Сообщество"), Дэн Баккедаль ("Офис") и Келси Скотт ("Доктор Хаус").

Премьера состоится сразу после финала девятого сезона оригинального сериала - 27 июля 2026 года.

Кстати

Проект "Рик и Морти" появился в 2013 году и сразу получил большую популярность. Он долгое время занимал первое место среди комедий и даже был продлен до 12-го сезона.

В интервью CinemaBlend Дэн Хармон официально подтвердил, что по франшизе сейчас готовится полнометражный фильм.