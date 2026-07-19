«Одиссея» стартовала с $ 260 млн

По итогам первых выходных сборы фильма «Одиссея» достигли $ 124,5 млн в США. Новая картина Кристофера Нолана стала лидером проката, обогнав «Историю игрушек 5».

В мировом прокате лента собрала $ 264,1 млн. «Одиссея» продемонстрировала лучший старт для фильмов 2026 года, если не учитывать анимационные картины «История игрушек 5» и «Супер Марио: Галактическое кино». Кроме того, проект показал лучшие сборы за первые выходные среди всех работ Кристофера Нолана, обогнав «Тёмного рыцаря: Возрождение легенды» ($ 248 млн).

Бюджет «Одиссеи» составил $ 250 млн. Фильму предстоит собрать минимум 600 млн, чтобы окупиться. Учитывая успешный старт, у картины есть все шансы принести прибыль для кинокомпании Universal Pictures.

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.