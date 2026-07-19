Питер Джексон возвращается с продолжением мультфильма "Приключения Тинтина"

Питер Джексон, постановщик "Властелина колец" и "Хоббита", возвращается в режиссерское кресло после почти 12-летнего перерыва в создании игрового кино. Однако теперь он оставляет Средиземье с его обитателями и берется за создание анимационного фильма - сиквела мультфильма об авантюрном молодом репортере Тинтине.

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Режиссером и продюсером первой части "Приключения Тинтина: Тайна единорога" (The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn, 2011) был Стивен Спилберг, где Джексон был одним из продюсеров.

Кинематографист подтвердил это в интервью Gold Derby. Изначально они со Спилбергом планировали обменяться ролями еще 15 лет назад, но до реализации идеи добрались только сейчас. Работа над сценарием продолжения уже завершена. Предварительное название второй части - "Приключения Тинтина: Узники Солнца". Кстати, о своих планах лауреат премии "Оскара" говорил еще в этом году на Каннском кинофестивале, где ему вручили почетную "Золотую Пальмовую ветвь".

Сюжет первого мультфильма основан на классических комиксах бельгийца Эрже о репортере-детективе Тинтине. В центре истории расследование, начавшееся с покупки на блошином рынке старинной модели корабля "Единорог", внутри которой оказывается спрятан ключ к сокровищам. Вместе с капитаном Хэддоком, потомком владельца судна, Тинтин пускается в погоню за злодеем Сахариным через моря, пустыни и европейские города.

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Идея экранизации принадлежала Спилбергу, который еще в 1980-х почти случайно наткнулся на комиксы о Тинтине после того, как поклонники обвинили его в плагиате. С удивлением режиссер понял, что многие сюжетные ходы для "Индианы Джонса: В поисках утраченного ковчега" бессознательно заимствовал из серии комиксов этого бельгийского художника. Далее, в 1983 году, режиссер приобрел права на адаптацию, но из-за производственных сложностей и смены студий фильм добрался до экранов только в 2011 году.

"Приключения Тинтина: Тайна единорога" сняты с помощью motion capture - технологии, когда актеры отыгрывают сцены в специальных костюмах с датчиками, а их движения и мимику оцифровывают и переносят на трехмерных персонажей. В озвучке мультипликационных героев принимали участие такие актеры, как Джейми Белл ("Билли Эллиот", "Грязь"), Энди Серкис ("Эйнштейн и Эддингтон", "Андор"), Саймон Пегг ("Типа крутые легавые", "Зомби по имени Шон"), Ник Фрост ("Рок-волна", "Книжный магазин Блэка"), Дэниел Крейг ("Казино Рояль", "Достать ножи") и другие. Лента удостоилась "Золотого глобуса" и собрала в прокате 373 миллиона долларов.

Последним игровым проектом Джексона остается "Хоббит: Битва пяти воинств" (The Hobbit: The Battle of the Five Armies) 2014 года. В последующие годы он сосредоточился на документальных проектах: режиссер работал с хроникой группы The Beatles ("The Beatles: Get Back - Концерт на крыше") и оживленными кадрами времен Первой мировой войны ("Они никогда не станут старше").