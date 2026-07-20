Историческая драма «Восставший» с Эндрю Гарфилдом получила первый трейлер

Компания Focus Features выпустила первый трейлер исторической драмы "Восставший" (The Uprising, 18+), главную роль в которой исполнил обладатель премии "Золотой глобус" Эндрю Гарфилд ("Человек-паук: Нет пути домой", "Тик-так... БУМ!", "По соображениям совести").

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В основе сюжета реальные события 1381 года, когда Англию охватило Великое крестьянское восстание. Причинами бунта стали политическая и экономическая напряженность, эпидемия чумы и большие налоги, которые уходили на войну с Францией. Во главе мятежников встал простой крестьянин Уот Тайлер, который повел своих сторонников на Лондон, но был убит королевскими войсками Ричарда II.

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Режиссером и сценаристом выступил Пол Гринграсс, известный по серии про Джейсона Борна. Идея пришла к нему в разгар пандемии COVID-19. Тогда он изучал историю и ощутил, как недовольство и гнев крестьян похожи на чувства современных людей.

Вместе с Гарфилдом роли сыграли Джейми Белл ("Рокетмен"), Стивен Диллэйн ("Шпионские игры"), Том Холландер ("Ночной администратор", "Дыши ради нас", "Пираты Карибского моря: на краю света"), Космо Джарвис ("Сегун"), Томасин Маккензи ("Хоббит") и другие.

Российская премьера состоится 15 октября.