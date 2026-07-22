Энн Хэтэуэй рассказала о сценарии третьей части "Дневников принцессы"

Энн Хэтэуэй ("Одиссея", "Дьявол носит Prada") в эфире Radio Andy рассказала о подвижках в работе над продолжением культовой диснеевской комедии "Дневник принцессы", которое находится в производстве еще с 2022 года.

© Российская Газета

Актриса призналась, что первоначальный сценарий пришлось полностью переписать, и теперь, по ее мнению, команда наконец-то добилась "прорыва в сюжете".

Режиссерское кресло займет Адель Лим, сценаристка мультфильма "Райя и последний дракон", а также фильмов "Безумно богатые азиаты" и "Безумная поездочка". Кроме того, она известна по работе над сериалами "Династия", "Царство" и "Смертельное оружие". Пока Лим обмолвилась только о том, что зрителей ждет возвращение некоторых актеров из предыдущих частей.

Хэтэуэй вновь исполнит роль Мии Термополис: в первом фильме она была принцессой, а во втором - уже королевой. В каком статусе она появится в триквеле, пока держится в секрете. Известно, что съемочный процесс откладывается из-за беременности актрисы - она ждет третьего ребенка.

Первая часть "Дневника принцессы" (The Princess Diaries) вышла в 2001 году. Режиссером выступил автор классических голливудских ромкомов Гарри Маршалл ("Красотка", "За бортом", "Фрэнки и Джонни").

По сюжету обычная американская старшеклассница Миа внезапно узнает, что она наследница трона небольшой европейской страны. Строгая бабушка-королева (Джули Эндрюс) берется за ее перевоспитание. Теперь девушке нужно освоить этикет, поменять внешность и решить, готова ли она отказаться от привычной свободной жизни ради короны. Интересно, что на выбор Хэтэуэй на главную роль повлияла внучка Маршалла: девочка сказала дедушке, что волосы актрисы точь-в-точь как у настоящей принцессы. Для постановщика это замечание послужило серьезным аргументом.

Кадр из фильма "Дневники принцессы 2: Как стать королевой"

Вторая часть истории про строптивую Мию вышла в 2004 году под названием "Дневники принцессы 2: Как стать королевой" (The Princess Diaries 2: Royal Engagement) снова с Маршаллом в качестве режиссера. На этот раз Миа уже принцесса вымышленной европейской страны Женовии - и готовится стать королевой. Однако перед коронацией ей предстоит пройти через череду испытаний: выбрать достойного кавалера на праздничный бал и сдать экзамен на умение мудро править государством.

И вот, спустя 22 года после выхода последней части, к "Дневникам принцессы" возвращаются уже другие кинематографисты - Маршалл, увы, ушел из жизни 19 июля 2016 года. Сменились продюсеры и режиссер, но неизменной остается только Хэтэуэй - единственная нить, связывающая новую главу с той самой милой историей, которую так полюбили подростки начала нулевых.