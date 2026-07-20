Раскрыта дата премьеры криминального сериала «Нам кранты»

Уже 31 июля состоится премьера сериала «Нам кранты». Криминальная комедийная лента расскажет историю трёх друзей, которые решают быстро заработать, отправившись на заброшенную стройку за старым башенным краном. Но всё идёт не по плану: кран обрушивается на машину местного авторитета, а случайная авария запускает цепочку нелепых и опасных событий.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — все серии выпустят в один день в онлайн-кинотеатре «Кион». Получит ли шоу продолжение, неизвестно.

Расписание выхода сериала «Нам кранты»

Эпизод Дата выхода