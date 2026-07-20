Мультфильм «Миньоны и монстры» собрал в прокате $350 млн

«Миньоны и монстры» чувствуют себя в прокате всё лучше и лучше. Мультфильм суммарно собрал $350 млн при бюджете в $85 млн, то есть он уже давно окупился и приносит неплохую прибыль.

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Сюжет ленты переносит миньонов в 1920-е годы. Теперь они решают снять собственный фильм ужасов в Голливуде. Для этого им предстоит найти самых страшных существ.

Лента выступила третьей частью спин-оффа про миньонов и седьмым фильмом во франшизе «Гадкий я». Новая картина про знаменитых существ из «Гадкого я» вышла в мировом прокате 1 июля. Она показала худший старт в серии, поскольку первоначальные сборы оказались слабыми, но в итоге касса получилась неплохая.