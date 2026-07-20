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Райан Рейнольдс подтвердил, что про Дэдпула снимут новый фильм

Чемпионат.com

В недавнем интервью Райан Рейнольдс, кажется, успокоил фанатов Дэдпула со всего мира. Актёр заявил, что про болтливого наёмника выйдет как минимум ещё один новый фильм.

Райан Рейнольдс ответил, будет ли новый фильм про Дэдпула
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В детали Райан вдаваться не стал, но подчеркнул, что хочет включить в картину множество глубоких отсылок к комиксам. Опять же, подробности Рейнольдс не озвучил.

Последний вышедший фильм с Дэдпулом, «Дэдпул и Росомаха», объединил киновселенные Marvel и Fox, которые до этого существовали отдельно. С выходом ленты Дэдпул официально стал частью основной киновселенной. Вероятно, герой сыграет важную роль в будущих «Мстителях» или даже сразу в двух лентах.