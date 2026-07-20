Райан Рейнольдс ответил, будет ли новый фильм про Дэдпула

В недавнем интервью Райан Рейнольдс, кажется, успокоил фанатов Дэдпула со всего мира. Актёр заявил, что про болтливого наёмника выйдет как минимум ещё один новый фильм.

© Чемпионат.com

В детали Райан вдаваться не стал, но подчеркнул, что хочет включить в картину множество глубоких отсылок к комиксам. Опять же, подробности Рейнольдс не озвучил.

Последний вышедший фильм с Дэдпулом, «Дэдпул и Росомаха», объединил киновселенные Marvel и Fox, которые до этого существовали отдельно. С выходом ленты Дэдпул официально стал частью основной киновселенной. Вероятно, герой сыграет важную роль в будущих «Мстителях» или даже сразу в двух лентах.