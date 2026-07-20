Евгений Цыганов сыграет следователя в продолжении детектива «Фишер»

Начались съемки детектива "Фишер. Черный проспект". Режиссерами, сценаристами и шоураннерами продолжения популярного сериала стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Даже интересно будет сравнить с первым сезоном - работой Сергея Кальварского и Натальи Капустиной, которые и запустили популярный сериал. Главные роли в продолжении сыграют Евгений Цыганов и дебютант Оливер Рэймонд Мара. Среди продюсеров продолжения - Фёдор Бондарчук. Уже опубликованы первые фото со съемок.

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Сергей Тарамаев и Любовь Львова говорят, что писали новую историю как самостоятельную. Действие происходит в 90-е. Напомним, что Львова и Тарамаев сняли сериал "Дети перемен", где достоверно показали эпоху. В продолжении "Фишера" молодой московский следователь Михаил Платонов защищает девушку и избивает сына дипломата. Его сослали в Тверь работать под началом опытного следователя Алексея Титова - как раз эту роль и исполняет Цыганов. Вместе напарники распутывают серию преступлений и находят маньяка - куда же в "Фишере" без него.

Тарамаев и Львова признаются, что писали героя специально "под Цыганова".