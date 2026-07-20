Ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном уже не окупится в прокате

По итогам второго уикенда сборы фильма «Моана» достигли отметки в $ 178 млн. Касса ремейка в США обрушилась на 56% уже на второй неделе, сборы в домашнем регионе составляют скромные $ 82 млн.

По данным журналистов, Disney потратила на ремейк гигантские $ 370 млн — из них большая часть суммы ушла на производство ленты. Чтобы окупиться, картине нужно собрать в прокате около $ 600 млн — лента, скорее всего, не сможет заработать даже половину этой суммы. Учитывая мощную конкуренцию в прокате в лице «Одиссеи» и «Истории игрушек 5», сборы «Моаны» продолжат падение и в ближайшие недели.

Возможно, Disney удастся отбить часть бюджета различными налоговыми льготами и показами на стримингах, однако это будет уже второй провал компании в 2026 году — после «Мандалорца и Грогу». В самой корпорации пока не комментировали кассовые результаты ленты с Дуэйном Джонсоном.