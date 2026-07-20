Запашный и Гусева снимаются в новом фильме режиссера-фронтовика Артема Артемова

В Москве стартовали съемки картины "В центре круга" фронтовика Артема Артемова. "РГ" уже не раз рассказывала о феномене этого офицера: находясь все последние годы на линии болевого (именно так) соприкосновения, будучи одним из командиров воюющей бригады, Артемов снял, пожалуй, самый успешный на данный момент игровой фильм о бойцах спецоперации "Свои. Баллада о войне". Причем снял практически без поддержки со стороны, на деньги собственные и боевых товарищей.

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"Свои. Баллада о войне" долгое время держалась в топах в онлайн-кинотеатрах, а когда картину показали в эфире одного из федеральных телеканалов, рейтинги превысили все ожидания. Всего же за год картину посмотрели более 15 миллионов человек.

И вот Артемов начинает новую работу. На этот раз в центре киноповествования судьба юной гимнастки Виктории из Донецка, в чей дом однажды ночью попал снаряд, сделав девушку инвалидом с перебитыми ногами. Но однажды она видит представление в донецком цирке, и в сердце Виктории вспыхивает надежда. Она устраивается в цирк кассиршей, а по ночам начинает усиленно тренироваться, пытаясь вернуть себя в спортивную форму, чтобы, может быть, когда-нибудь подняться на полотнах под купол цирка.

Почему вдруг офицер, кавалер ордена Мужества решил снимать о цирке? Как оказалось, идея пришла к нему прошлым летом в Сочи, где он проходил реабилитацию.

"В центральной части города я зашел в городской сочинский цирк, на детский фестиваль. Там выступали дети-инвалиды. И увиденное буквально вдохнуло в меня жизнь! - говорит режиссер-фронтовик Артем Артемов. - Так родился замысел фильма о цирке, о пострадавшей от артналета девочке, преодолевающей себя, о людях, объединенных любовью к этому искусству."

В первый съемочный день на площадку приехали дрессировщик Эдгард Запашный и актриса Екатерина Гусева, которые исполнят в фильме главные роли. Героиня Гусевой служит в Донецке директором городского цирка, и к ней на побывку приезжает супруг, командир подразделения, воюющего на первой линии СВО, - это роль Запашного. Интересно, что он впервые выступит не в роли камео дрессировщика тигров, а именно как драматический актер.

"Мы познакомились с режиссером Артемовым прошлым летом на позициях его соединения в Запорожье, и я сразу был буквально очарован той суровой энергией, которая исходит от Артема, - говорит Эдгард Запашный. - Он поделился со мной своими планами на фильм о цирке, который был еще в замысле. Прошло немного времени, и, видите, мы уже работаем вместе".

Екатерина Гусева, известная легендарными ролями в сериалах "Бригада", "Есенин", "Тобол", тоже сразу приняла приглашение сняться в фильме у Артемова.

"Недавно я ездила на Донбасс и меня потряс подвиг простых людей - и тех, кто воюет, и медиков в тылу, и жителей прифронтовых территорий. Возникло такое чувство, что мы все должны что-то делать, чтобы поддержать тех, кто сейчас в зоне СВО, - рассказывает знаменитая актриса. - Мы должны быть вместе. Кажется, сегодня именно сплоченность так необходима нам всем, и людям, и стране".

Главную роль Вики режиссер Артемов отдал молодой актрисе Дарине Юшкевич, дочери известного советского и российского киноактера и продюсера Константина Юшкевича. В картине также снимаются Андрей Филиппак, Данила Вахрушев, Андрей Лобачевский, Валерий Панков, Анна Котляр, Лариса Шахворостова и Виолетта Давыдовская.

Съемки фильма продолжатся в сентябре и октябре в кампусах государственных цирков Сочи и Донецка, которые будут осенью отданы под съемочный процесс режиссеру Артемову "Росгосцирком". В прокат "В центре круга" выйдет в конце 2026 года: сначала в кинотеатрах и на площадках пула ведущих стримингов, далее в эфире федерального телеканала и на популярной видеоплатформе.

Прямая речь

Сергей Беляков, генеральный директор "Росгосцирка":