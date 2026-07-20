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Начались съёмки криминального сериала «Горничная» от Okko

Чемпионат.com

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства сериала «Горничная». Съёмки криминальной драмы займут несколько месяцев, после чего шоу выйдет на стриминге.

Начались съемки криминального сериала «Горничная» от Okko
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По сюжету после четырёх лет борьбы за выживание мигрантка из Кыргызстана по имени Айколь наконец получает работу горничной в роскошном отеле, но в первый же день её маленького сына Саина похищают с целью выкупа, приняв по ошибке за наследника китайских миллиардеров. Пытаясь вернуть ребенка, Айколь оказывается втянута в цепь событий, где переплетаются интересы преступников, давление обстоятельств и чужие тайны.

Главные роли в проекте сыграют Акбота Абдибек, Нурэл Барпиев, Павел Табаков, Светлана Иванова и другие актёры. Автором сценария и режиссёром стала Инкар Есмагамбетова («Пять пилотов для Okko»).