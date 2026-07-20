Кинотеатры усомнились в возможности показа «Одиссеи» в Москве

Прокат фильма «Одиссея» Кристофера Нолана в Москве остается под вопросом, поскольку столичные кинотеатры не могут подтвердить показ из-за сложностей с договоренностями о прокате. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в опрошенных кинозалах.

«Расписание кинопоказов составляется и вывешивается в среду вечером, в четверг обновляется. Мы сами следим и ждем, 23 июля по идее должен быть», – рассказали в кинотеатре «Люксор Гудзон».

В кинотеатре «Космик» уточнили, что появление фильма зависит от того, удастся ли договориться о прокате.

«Мы сами пока без понятия, потому что (все зависит от того – прим. Агентства «Москва»), как договорятся. Вероятность всегда есть, но надо помнить, что все-таки эти фильмы очень тяжело достаются. Так что под вопросом, у других кинотеатров тоже не знаю, будет или не будет», – отметили в «Космике».

В сети кинотеатров «Каро» заявили, что показ маловероятен из-за отсутствия официального проката.

«Фильм «Одиссея» не в официальном прокате. «Пиратские» фильмы в «Каро» не крутят», – уточнили в пресс-службе сети.

Кроме того, в пресс-службе кинотеатров «Москино» также подтвердили, что показов фильма из «теневого проката» не будет.

«Как ГБУК мы показываем только официальные релизы. «Одиссея» будет идти в «теневом прокате», поэтому в нашей сети показов этого фильма не будет», – заключили в пресс-службе «Москино».

Мировая премьера фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана прошла 6 июля 2026 года в Лондоне, а в широкий прокат картина вышла 17 июля. В центре сюжета – возвращение Одиссея на Итаку после Троянской войны. Путь героя полон испытаний: он сталкивается с циклопом Полифемом, волшебницей Киркой, сиренами, проходит между Сциллой и Харибдой, долго удерживается нимфой Калипсо.