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Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Тед Лассо»

Чемпионат.com

Уже 5 августа состоится премьера четвёртого сезона сериала «Тед Лассо». Сюжет продолжения будет посвящён женской команде ФК «Ричмонд». В продолжении вернётся лишь часть основного актёрского состава, включая Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (Ребекка) и Джуно Темпл (Килли).

Появилось расписание выхода четвертого сезона сериала «Тед Лассо»
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В четвёртый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — их будут выпускать еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 7 октября.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Тед Лассо»Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 5 августа
  • 2-я серия 12 августа
  • 3-я серия 19 августа
  • 4-я серия 26 августа
  • 5-я серия 2 сентября
  • 6-я серия 9 сентября
  • 7-я серия 16 сентября
  • 8-я серия 23 сентября
  • 9-я серия 30 сентября
  • 10-я серия 7 октября