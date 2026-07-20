Появилось расписание выхода четвертого сезона сериала «Тед Лассо»

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Тед Лассо»
Уже 5 августа состоится премьера четвёртого сезона сериала «Тед Лассо». Сюжет продолжения будет посвящён женской команде ФК «Ричмонд». В продолжении вернётся лишь часть основного актёрского состава, включая Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (Ребекка) и Джуно Темпл (Килли).
В четвёртый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — их будут выпускать еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 7 октября.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Тед Лассо»Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 5 августа
- 2-я серия 12 августа
- 3-я серия 19 августа
- 4-я серия 26 августа
- 5-я серия 2 сентября
- 6-я серия 9 сентября
- 7-я серия 16 сентября
- 8-я серия 23 сентября
- 9-я серия 30 сентября
- 10-я серия 7 октября