Первый официальный трейлер фильма «Мстители: Судный день» появился в Сети

Медиакорпорация Disney в понедельник, 20 июля, выпустила первый трейлер фильма «Мстители: Судный день» — пятого фильма о Мстителях, в котором главным антагонистом станет Доктор Дум. Его роль исполнит американский актер Роберт Дауни — младший, который известен по роли Железного человека во франшизе о супергероях Marvel.

Помимо Мстителей, в трейлере появились Люди Икс и Фантастическая четверка. Также к своим ролям вернутся Крис Хэмсворт, Крис Эванс и Том Хиддлстон — они известны по ролям бога Тора, Стива Роджерса (Капитан Америка) и Локи в киновселенной, основанной на комиксах Marvel. «Мстители: Судный день» появятся в кинотеатрах на Западе 18 декабря 2026 года.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/466439f3c42e707d246b3e12286d44f1"/>

1 июля в Сети кинокомпания Universal опубликовала финальный трейлер фильма британского режиссера Кристофера Нолана «Одиссея». Мировой релиз картины длиной 2 часа 52 минуты состоялся 17 июля.

26 июня стало известно, что студии Universal и DreamWorks выпустят мультфильм «Осел» про персонажа из франшизы «Шрек» 30 июня 2028 года. По данным журналистов, персонажа озвучит актер Эдди Мерфи, который подарил свой голос Ослу в первых четырех мультфильмах.