«Вы что, издеваетесь?» Фанаты разочарованы новой серией «Дома дракона»

Фанаты сериала «Дом дракона» по вселенной «Игры престолов» массово критикуют темп повествования после выхода пятой серии третьего сезона. По их словам, сюжет развивается слишком медленно, а в восьми эпизодах не получится реализовать законченную историю.

Зрители беспокоятся, что в будущих сериях авторам придётся показать непрерывный экшен, чтобы закончить все сюжетные линии.

То, что я только что посмотрел, не похоже на пятую часть восьмисерийного сезона или даже на третью часть шестисерийного, если первые две серии считать финалом последнего сезона. Мне это больше напоминает третью серию из 10. Темп слишком медленный для того, к чему должна привести история.

Мы так устали от этих коротких сезонов. И между сезонами проходит по два года, хотя они намного короче. Я ненавижу это.

Я только что досмотрел и подумал то же самое. Поставил на паузу, чтобы допить напиток, увидел, что до конца серии осталось 10 минут, и подумал: «Вы что, издеваетесь?» Потом подсчитал и понял: следующие три серии должны быть НАПОЛНЕНЫ экшеном до самой последней секунды финала сезона. Это чертовски глупо.

В третий сезон «Дома дракона» вновь войдёт восемь серий — следующая серия выйдет 27 июля. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю картины.