Когда выйдет триллер «Жертва обстоятельств» с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой

Кинокомпания «Вольга» выпустит в отечественных кинотеатрах фильм «Жертва обстоятельств» (также известен как «Жертвоприношение» или Sacrifice) — триллер со звёздным составом дебютирует в России уже 20 августа.

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Картина расскажет о благотворительном концерте, на который нападает группа радикалов, стремящихся исполнить мистическое пророчество. Они похищают звёзд Голливуда, которые пытались возродить свою карьеру.

Главные роли исполнили Крис Эванс («Мстители: Финал») и Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»). Вместе с ними в проекте сыграли Сальма Хайек («От заката до рассвета»), Венсан Кассель («Ненависть»), Джон Малкович («Новый Папа») и другие.