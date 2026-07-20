Российские гроссмейстеры назвали лучшие фильмы о шахматах

Международные гроссмейстеры Сергей и Андрей Дрыгаловы ко Всемирному дню шахмат рассказали НСН, почему фантастика помогает им переключаться после напряженной игры, похвалили качества Марти Маузера из фильма «Марти Великолепный» и назвали любимый актерский дуэт.

Международный день шахмат отмечается ежегодно 20 июля. Дата была учреждена в 1966 году по инициативе Международной шахматной федерации (ФИДЕ), основанной в этот же день в 1924 году в Париже. В 2019 году праздник получил официальный статус от Генеральной Ассамблеи ООН. Дрыгаловы признались, что смотрят фантастическое кино, чтобы отдохнуть от шахмат.

«Нам очень нравятся фантастические фильмы и сериалы — они отлично помогают отвлечься от напряжения, переключиться и буквально перенестись в другой мир. Наверное, именно такое кино лучше всего позволяет на время забыть обо всём и отдохнуть после шахмат. Среди фильмов о шахматах мы особенно выделяем два — "Жертвуя пешкой" и "Чемпион мира" (доступен в онлайн-кинотеатре КИОН). В обоих очень хорошо переданы драматизм, напряжение и эмоции борьбы за звание чемпиона мира. Не каждый человек может по-настоящему понять, через что приходится проходить шахматистам во время таких матчей, какое колоссальное давление они испытывают», — сказали собеседники НСН.

При этом качества, необходимые сильному шахматисту, по мнению Дрыгаловых, можно встретить у героев далеко за пределами спортивного кино. Среди персонажей, чей характер и образ мышления близки хорошему игроку, шахматисты назвали Марти Маузера из фильма «Марти Великолепный».

«Недавно мы посмотрели фильм "Марти Великолепный". Его главный герой Марти Маузер очень напоминает настоящего чемпиона. Его главное качество — упорство. Не сдаваться даже в самых сложных ситуациях, продолжать бороться и идти до конца — именно это, на наш взгляд, отличает настоящих победителей», — отметили спортсмены.

Отвечая на вопрос о том, кого из российских актеров гроссмейстеры бы хотели видеть в роли себя, если бы о них снимали фильм, они отметили, что в восторге от Сергея Лавыгина и Михаила Тарабукина из сериала «Кухня»

«Так как мы сами достаточно позитивные люди, то и в своих ролях хотели бы видеть похожих по энергетике актеров. Правда, найти подходящих близнецов, наверное, будет непросто. А если говорить о любимом актёрском дуэте, нам очень нравятся Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин в ролях Сени и Феди из сериала "Кухня"», — добавили шахматисты.

Среди фильмов, которые сами шахматисты готовы рекомендовать каждому зрителю независимо от его интереса к игре, чаще других повторялись «Остров проклятых» Мартина Скорсезе и «Интерстеллар» Кристофера Нолана. В список рекомендаций также вошло «Начало» Нолана, «Загадочная история Бенджамина Баттона» Дэвида Финчера, французская трагикомедия «1+1», драма «Зелёная миля», фантастическая «Матрица», трилогия «Властелин колец», советская трагикомедия «Курьер» и ирландская драма «Голгофа».

Ранее заслуженный артист России, заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев сказал НСН, что фильм о знаменитом дрессировщике Юрии Куклачеве станет очень ярким и востребованным у зрителей — о грядущей популярности говорит уже одно то, что после короткого упоминания в интервью о будущей картине вспыхнул такой ажиотаж.