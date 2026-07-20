Начались съемки семейного фильма «Барабашка» со звездами «Папиных дочек»

В Москве стартовал съёмочный процесс нового семейного фильма «Барабашка». Лента расскажет историю девочки Маши, которая случайно выпускает в настоящий мир мистических существ — теперь их придётся вернуть обратно, пока вселенная не погрузилась в хаос.

© Чемпионат.com

Главные роли исполнят Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Полина Айнутдинова (Веник, Маша и Арина из сериала «Папины дочки»), Виктор Логинов (известен по роли Гены Букина в «Счастливы вместе»), а также Марк Григорьев («Территория») и Светлана Пермякова («Солдаты», «Вратарь Галактики»).

Режиссёром картины выступает Ольга Амоль («Приключения пингвинёнка»).

Фото со съёмок фильма «Барабашка»

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок