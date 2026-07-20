Кевин Файги рассказал, когда развернутся события «Человек-паук: Новый день»

Президент Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что события предстоящего фильма «Человек-паук: Новый день» будут разворачиваться раньше, чем действие «Мстители: Судный день».

Это оставляет авторам пространство для какой-то связи фильмов, поскольку «Человек-паук» выйдет уже летом, а новые «Мстители» — 18 декабря. Некоторые зрители уверены, что теперь герой Тома Холланда точно появится в главной истории Marvel.

Сегодня, 20 июля, Marvel также представила полноценный трейлер фильма «Мстители: Судный день». По сюжету будущего блокбастера Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу в исполнении Роберта Дауни-младшего.