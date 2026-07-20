От «Трои» до «Одиссеи»: 20 лучших античных фильмов по версии Variety

От «Трои» до «Одиссеи» — топ-20 лучших античных фильмов по версии Variety
Авторитетный англоязычный портал Variety после релиза новой «Одиссеи» Кристофера Нолана представил свой список из 20 лучших фильмов в жанре пеплум — исторических работ об античной истории или библейских сюжетах.
Любопытно, что «Троя» 2004 года заняла лишь 20-е место, а работа Нолана попала в топ-3. Новые фильмы уровня «300 спартанцев» и «Ноя» оказались очень низко, а на первых строчках оказались проекты из 1950-х и 1960-х годов.
Топ-20 лучших античных фильмов от Variety
- «Бен-Гур» (1959)
- «Десять заповедей» (1956)
- «Одиссея» (2026)
- «Спартак» (1960)
- «Принц Египта» (1998)
- «Гладиатор» (2000)
- «Юлий Цезарь» (1953)
- «Камо грядеши» (1951)
- «Кабирия» (1914)
- «Ясон и аргонавты» (1963)
- «Всемирная история, часть 1» (1981)
- «Самсон и Далила» (1949)
- «300 спартанцев» (2007)
- «Клеопатра» (1963)
- «Забавная история, случившаяся по пути к форуму» (1966)
- «Седьмое путешествие Синдбада» (1958)
- «Конан-варвар» (1982)
- «Калигула» (1980)
- «Ной» (2014)
- «Троя» (2004).