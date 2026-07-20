От «Трои» до «Одиссеи»: 20 лучших античных фильмов по версии Variety

Авторитетный англоязычный портал Variety после релиза новой «Одиссеи» Кристофера Нолана представил свой список из 20 лучших фильмов в жанре пеплум — исторических работ об античной истории или библейских сюжетах.

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Любопытно, что «Троя» 2004 года заняла лишь 20-е место, а работа Нолана попала в топ-3. Новые фильмы уровня «300 спартанцев» и «Ноя» оказались очень низко, а на первых строчках оказались проекты из 1950-х и 1960-х годов.

Топ-20 лучших античных фильмов от Variety