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От «Трои» до «Одиссеи» — топ-20 лучших античных фильмов по версии Variety

Чемпионат.com

Авторитетный англоязычный портал Variety после релиза новой «Одиссеи» Кристофера Нолана представил свой список из 20 лучших фильмов в жанре пеплум — исторических работ об античной истории или библейских сюжетах.

От «Трои» до «Одиссеи»: 20 лучших античных фильмов по версии Variety
© Чемпионат.com

Любопытно, что «Троя» 2004 года заняла лишь 20-е место, а работа Нолана попала в топ-3. Новые фильмы уровня «300 спартанцев» и «Ноя» оказались очень низко, а на первых строчках оказались проекты из 1950-х и 1960-х годов.

Топ-20 лучших античных фильмов от Variety

  1. «Бен-Гур» (1959)
  2. «Десять заповедей» (1956)
  3. «Одиссея» (2026)
  4. «Спартак» (1960)
  5. «Принц Египта» (1998)
  6. «Гладиатор» (2000)
  7. «Юлий Цезарь» (1953)
  8. «Камо грядеши» (1951)
  9. «Кабирия» (1914)
  10. «Ясон и аргонавты» (1963)
  11. «Всемирная история, часть 1» (1981)
  12. «Самсон и Далила» (1949)
  13. «300 спартанцев» (2007)
  14. «Клеопатра» (1963)
  15. «Забавная история, случившаяся по пути к форуму» (1966)
  16. «Седьмое путешествие Синдбада» (1958)
  17. «Конан-варвар» (1982)
  18. «Калигула» (1980)
  19. «Ной» (2014)
  20. «Троя» (2004).