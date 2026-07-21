Вышел первый трейлер супергеройского фильма «Мстители: Судный день»

Marvel Studios опубликовала дебютный трейлер супергеройского боевика "Мстители: Судный день" (он же "Мстители: Доктор Дум" / Avengers: Doomsday). В зарубежный прокат 39-я картина медиафраншизы "Киновселенная Marvel" выйдет 18 декабря.

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Как следует из названия, пятый фильм серии посвящен противостоянию нескольких героических команд могущественному Виктору Вернеру фон Думу, более известному как Доктор Дум (Роберт Дауни-младший).

Персонаж был создан Стэном Ли и Джеком Кирби в 1962 году для комиксов "Фантастическая четверка" (The Fantastic Four). Правитель вымышленной страны Латверии, в которой он установил тоталитарный режим и диктатуру, считается одним из величайших злодеев вселенной Marvel.

С небывалой угрозой попробуют справиться Мстители, Фантастическая четверка, представители Ваканды, Люди Икс и вчерашние Громовержцы.

Роли в фильме исполнили Крис Эванс, Крис Хемсворт, Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Педро Паскаль, Пол Радд, Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Том Хиддлстон, Ванесса Кирби, Энтони Маки, Симу Лю, Льюис Пуллман, Дэвид Харбор, Алан Камминг, Ребекка Ромейн, Джеймс Марсден, Ченнинг Тейтум и другие.

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Режиссеры и авторы сценария - братья Энтони и Джо Руссо, известные по "Войне бесконечности" и "Финалу". Их соавторами выступили Майкл Уолдрон ("Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия") и Стивен Макфили ("Электрический штат").

Изначально картина должна была выйти весной 2026 года и называлась "Династия Канга". После увольнения актера Джонатана Мэйджерса релиз был отложен, а сценарий переписан.

Премьера "Секретных войн" - финальной ленты так называемой Шестой фазы - назначена на 17 декабря 2027 года.