О внедренном в секту офицере ФСБ снимут сериал

Съемки сериала, основанного на реальных событиях, про внедрение офицера ФСБ в религиозную секту начались в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в "Енисей кино".

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«Съемки начинаются во вторник и продлятся до сентября. Производством проекта занимается кинокомпания "Триикс медиа" при поддержке "Енисей кино" и "Сибирь Триикс медиа". Художественная картина основана на реальных событиях и рассказывает об истории офицера ФСБ, внедрившегося в закрытую религиозную общину. Значительная часть съемок пройдет в уникальных природных локациях региона», — сообщили в "Енисей кино".

По сюжету офицер ФСБ Андрей Филатов (Кирилл Балобан) получает задание внедриться в закрытую религиозную общину "Церковь последнего откровения", возглавляемую самопровозглашенным мессией Илларионом. Первая часть съемок прошла в Санкт-Петербурге.

Сериал основан на реальных событиях. Несколько лет назад в Красноярском крае были задержаны руководители организации "Церковь последнего завета" (юридически ликвидирована), в том числе и Сергей Тороп (Виссарион). Позднее он и еще двое его подельников были осуждены, а сама организация была ликвидирована в судебном порядке.