Сегодня фильм «Очень страшное кино 6» вышел в онлайне. Картину уже можно посмтреть в зарубежных онлайн-кинотеатрах.

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Шестая часть популярной серии вновь фокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. Авторы ленты вновь пародируют актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры.

Несмотря на сдержанные оценки, картина при бюджете в $30 млн собрала в прокате $228,7 млн, то есть она с лихвой окупилась и принесла создателям большую прибыль.

После зарубежного проката лента добралась и до российского, но случилось это лишь 18 июня.