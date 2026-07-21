Сценарий третьей части «Как стать принцессой» переписывают с нуля

По данным Variety, сценарий третьей части «Как стать принцессой» с Энн Хэтэуэй в главной роли переписывают с нуля. По какой-то причине подход к сюжету решили поменять.

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Продолжение серии «Как стать принцессой» находится в производстве с 2022 года. Адель Лим («Безумно богатые азиаты», «Райя и последний дракон») приступила к съёмкам в 2024 году. Хэтэуэй вновь исполнит роль Мии Термополис, ныне королевы Дженовии, в триквеле. Лим намекнула, что поклонники оригинальных фильмов могут ожидать «много интересного» от других актёров.

Когда выйдет картина с учётом переписываемого с нуля сюжета, сказать пока очень трудно.