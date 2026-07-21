Начались съемки сериала о внедрении офицера ФСБ в секту Виссариона

Сериал об офицере Федеральной службы безопасности, который работает под прикрытием и внедряется в религиозную секту, снимают в Красноярском крае.

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О криминальной драме с рабочим названием "Один из нас", состоящей из восьми серий, рассказали в государственной организации "Енисей кино". Фильм снимает известная в России телекомпания для одного из федеральных телеканалов.

Согласно сценарию, главный герой - офицер ФСБ - получает задание стать членом закрытой секты "Церковь последнего откровения", возглавляемой бывшим милиционером, провозгласившим себя мессией Илларионом.

Многие жители Красноярского края и всей Сибири легко узнают в этом сюжете подлинную историю "Церкви последнего завета", которую основал Сергей Тороп (Виссарион) со сподвижниками в Курагинском районе.

С этой сектой связано немало сплетен, баек, загадочных происшествий - в том числе с участием известных персон. Деятельность общины Виссариона закончилась бесславно. В 2020 году правоохранители задержали главу секты, а несколько лет спустя ее основателей осудили, причем не в Красноярском крае, а в Новосибирской области. Чем не сюжет для фильма?

Когда участники съемочного процесса прочитали сценарий, они высказались единодушно: отличная история.