После «Одиссеи» Кристоферу Нолану интересно снять фильм ужасов

Кристофер Нолан в интервью рассказал, что «Одиссея» позволила ему взглянуть на хоррор-фильмы иначе. После съёмок своей эпопеи постановщик действительно зажёг в себе интерес снять фильм ужасов.

Говоря о хоррорах, Нолан привёл в пример «Обсессию», которая стала одним из главных хитов этого года.

Когда вы идёте смотреть фильм вроде «Обсессии», это потрясающая идея. Фильм работает как надо.

Ранее Нолан говорил, что выпустит свой следующий фильм не раньше 2029 года. Будет ли это хоррор-картина или же что-то другое, пока сказать сложно. Сам режиссёр такими долгосрочными планами пока ни с кем не делился.