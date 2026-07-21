Появился новый постер «Битвы моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым

«Кинопоиск» опубликовал новый постер «Битвы моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым в главных ролях. Вместе с ними также снялась Паулина Андреева, известная в том числе по «Методу».

Главным героем ленты выступит Андрей Нагель — энтузиаст и первопроходец отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло.

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Режиссёром «Битвы моторов» выступает Илья Маланин («Ненормальный»). «Битва моторов» выйдет в российский прокат 8 октября.