Босс Marvel Studios Кевин Файги рассказал о главном провале последних лет

Фильму «Блэйд» не позавидуешь. Его анонсировали ещё в 2019 году, с тех пор несколько раз переносили, меняли сценаристов и режиссёров, но лента так и не вышла. Недавно глава Marvel Studios Кевин Файги прокомментировал это.

По его словам, он ощущает себя неудачником, потому что не смог приложить достаточно усилий, чтобы картина всё же вышла. Файги отметил, что это главный провал Marvel последних лет.

Я чувствую себя огромным неудачником, потому что нам не удалось запустить проект с Махершалой.

Означает ли это, что с фильмом можно попрощаться насовсем, сказать трудно. Лучше дождаться официального обращения по этому поводу.