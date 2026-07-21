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«Я неудачник». Босс Marvel Studios Кевин Файги — о провале перезапуска фильма «Блэйд»

Чемпионат.com

Фильму «Блэйд» не позавидуешь. Его анонсировали ещё в 2019 году, с тех пор несколько раз переносили, меняли сценаристов и режиссёров, но лента так и не вышла. Недавно глава Marvel Studios Кевин Файги прокомментировал это.

Босс Marvel Studios Кевин Файги рассказал о главном провале последних лет
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По его словам, он ощущает себя неудачником, потому что не смог приложить достаточно усилий, чтобы картина всё же вышла. Файги отметил, что это главный провал Marvel последних лет.

Я чувствую себя огромным неудачником, потому что нам не удалось запустить проект с Махершалой.

Означает ли это, что с фильмом можно попрощаться насовсем, сказать трудно. Лучше дождаться официального обращения по этому поводу.