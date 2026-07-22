Юрий Стоянов снова играет «Артиста с большой дороги»

Начались съемки второго сезона сериала "Артист с большой дороги" с Юрием Стояновым и Владимиром Майзингером. Продолжение должны были начать снимать еще в 2024 году, но процесс затянулся. Зато теперь - информация достоверная.

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В новом сезоне так же планируется 8 серий. Режиссером продолжения стал Сергей Малюгов ("Два холма", "Где лифт?").

Напомним, что в первом сезоне вор-рецидивист по кличке Артист (Юрий Стоянов), выйдя из тюрьмы, пытался добраться до награбленного в тайнике своего дома. Для этого ему пришлось перевоплотиться в даму и устроиться няней к собственным внукам. Были сравнения - и с Тутси, и с Миссис Даутфайер, и с Олегом Табаковым в российской версии фильма про Мэри Поппинс. Но все же Стоянову удалось стать непохожим на всех.

В продолжении истории герою все сложнее скрывать свою тайну: кто-то копирует его стиль ограблений, и за Артистом начинается охота. Он объявлен в розыск, что осложняет его отношения с Татьяной и собственным сыном. А из Твери в Торжок приезжает опытный следователь (Владимир Майзингер), для которого поймать легендарного вора - дело жизни.

Снова снимаются актеры, что были заняты в первом сезоне - Филипп Бледный, Юрий Ицков, Анна Глаубэ, Наталья Щукина, Александр Самойленко и другие.