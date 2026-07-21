Героев сериала «Трудно быть богом» показали на первом постере

Создатели сериала «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких представили дебютный постер проекта. На нём можно рассмотреть главных героев — их роли исполнили Александар Радойичич, Сергей Безруков, Никита Кологривый и другие.

Сериал расскажет историю далёкого будущего, где земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжёлые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти учёных, способных продвинуть эволюцию.

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Режиссёром проекта выступает Дмитрий Тюрин («Триггер»), а шоураннерами — Теймур Джафаров («Золотое дно») и Андрей Золотарёв («100 лет тому вперёд»). Сериал выйдет осенью этого года на Wink.