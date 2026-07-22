Представлен трейлер фильма ужасов «Другая мамочка» с Джессикой Честейн

Universal Pictures представила трейлер нового хоррора «Другая мамочка», главную роль в котором сыграла известная актриса Джессика Честейн.

Сюжет фильма ужасов расскажет о восьмилетней девочке, к которой является злобная сущность с внешностью её матери. Пока родители пытаются решить проблему, их личные отношения дают трещину — а «мамочка» становится всё сильнее.

Видео доступно во Вконтакте. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

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В фильме также снялись Джей Дюпласс, Арабелла Оливия Кларк и Дичен Лакмэн. Продюсером выступает Джеймс Ван, известный благодаря таким культовым франшизам, как «Пила» и «Заклятие».

Хоррор выйдет в зарубежный прокат 9 октября. В России его начнут показывать неофициально спустя несколько дней.