Мировой успех и скандалы: «Одиссея» Кристофера Нолана бьет все рекорды

«Одиссея» стала первым полнометражным фильмом, полностью снятым на камеры IMAX, и с первых дней проката покорила не только поклонников творчества Кристофера Нолана, но и сторонних наблюдателей. Однако не обошлось и без недовольных.

Новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» с первых дней проката доказал, что способен стать одним из главных кинособытий года. Лента вышла в мировой прокат 17 июля и уже за первый уикенд заработала 264,1 млн долларов — это лучший результат в карьере режиссёра по кассовым сборам. В картине снялись Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие звёзды.

Сюжет фильма вдохновлён одноимённым гомеровским эпосом: он рассказывает о царе Итаки, который после Троянской войны пытается вернуться домой к Пенелопе. На пути героя — гнев богов, природные стихии и встречи с мифическими чудовищами. Критики встретили картину благосклонно: рейтинг свежести на Rotten Tomatoes составляет 96%.

Особую роль в ажиотаже вокруг фильма сыграл и его формат: «Одиссея» стала первым полнометражным фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Как отмечает издание Variety, именно это подстёгивает поклонников ехать из других штатов, откладывать дела и посещать ночные сеансы ради просмотра.

РИСКИ И ПРОГНОЗЫ: ОКУПИТСЯ ЛИ «ОДИССЕЯ»

При всех кассовых успехах «Одиссея» рискует не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года и самый дорогостоящий проект с рейтингом R в истории. Бюджет картины составил 250 млн долларов, а на маркетинг было потрачено ещё 125 млн. Напомним, фильмы с рейтингом R содержат материалы для взрослых, поэтому подростки до 17 лет допускаются на сеанс только в сопровождении родителей.

Тем не менее кинокритик Роман Григорьев уверен, что у фильма будет «суперкасса».

«Мне кажется, можно уже не дожидаться цифр, потому что картина настолько долгожданная, что вопросов о том, что у неё будет суперкасса, просто нет. Нолана любят как отца и мать великих картин. Он создаёт что‑то действительно меняющее индустрию — даже технически, потому что под него меняются камеры IMAX. Это интересно хотя бы с точки зрения того, насколько масштабно у него это получилось. Ну и вообще давно никто не брался за экранизацию эпосов. Режиссёров такого масштаба очень мало: это Коппола, Нолан и ещё пара человек на свете. Это нельзя ни с чем сравнить, так как в случае с "Одиссеей" никто не знает, что увидит», — отметил эксперт в беседе с НСН.

СКАНДАЛЫ ВОКРУГ «ОДИССЕИ»

Один из самых громких скандалов вокруг «Одиссеи» разгорелся в Греции — стране, чьё культурное наследие напрямую связано с гомеровским эпосом. Поводом для возмущения стал выбор темнокожей актрисы на роль Елены Прекрасной, а также практически полное отсутствие греческих актёров в звёздном составе картины. Напомним, роли Елены Троянской и ее сестры Клитемнестры сыграла кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго.

Критика вышла на уровень официальной политики: президент партии NIKI Димитрис Нациос публично потребовал от правительства разъяснений. Его возмущает, что на постановку, которая, по его мнению, искажает гомеровский эпос, могли выделяться государственные средства. Политик настаивает на том, чтобы в парламент передали все документы, касающиеся фильма: от экспертных оценок и служебных записок до переписки по поводу сценария, подбора актёров и общего художественного руководства.

Для части греческой общественности и политиков речь идёт не просто о творческой свободе режиссёра, а об оскорблении национального культурного наследия. В их представлении интерпретация античного мифа должна сохранять связь с исторической и этнической идентичностью, а современные кастинговые решения выглядят как пренебрежение этой традицией. При этом в самой индустрии культуры есть и другая точка зрения: некоторые эксперты напоминают, что миф — это не документ эпохи, а многослойный нарратив, который веками переосмысляли художники, драматурги и режиссёры. С этой позиции кастинг становится не искажением, а новой формой диалога с древним текстом.

Сама Нионго раскритиковала древнегреческого поэта Гомера. В беседе с каналом DC Film Girl артистка выразила недовольство тем, как мало внимания уделил ее персонажам автор «Илиады» и «Одиссеи». Она подчеркнула, что Гомер рассказал историю исключительно с мужской точки зрения. В свою очередь Нолан добавил в фильм женский взгляд на события.

Не менее резонансным, хотя и совершенно иного рода, стал скандал в Лос‑Анджелесе. На показе в кинотеатре «Regal LA Live» один из зрителей настолько проникся фильмом, что отказался покидать зал после окончания сеанса — он хотел посмотреть «Одиссею» ещё раз. Ситуация быстро вышла из‑под контроля: мужчина не реагировал на просьбы персонала, и администрации пришлось вызвать полицию. Очевидцы делились происходящим в соцсетях.

В итоге правоохранителям удалось вывести зрителя из кинотеатра. Из‑за задержки показ следующего сеанса пришлось отложить примерно на 25 минут. Чтобы наверстать упущенное время, кинотеатр принял решение опустить все трейлеры, кроме ролика к фильму «Дюна».

Этот случай стал своеобразным символом ажиотажа вокруг картины: фанаты готовы на многое ради того, чтобы ещё раз погрузиться в масштабный мир Нолана.

ПРОКАТ В РОССИИ

В России судьба «Одиссеи» остаётся неопределённой. Министерство культуры РФ не получало заявлений о предоставлении прокатного удостоверения на фильм. Об этом ТАСС сообщили в пресс‑службе ведомства.

«Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм "Одиссея" в Минкультуры России не поступало», — говорится в сообщении.

Напомним, кинокомпания Universal Pictures, которая выпустила картину в мировой прокат, ещё в марте 2022 года объявила о приостановке премьер своих новинок в России.

Некоторые кинотеатры всё же организовали сеансы, но в особом формате — так называемом предсеансовом обслуживании. Суть в том, что формально в билете указывается другой фильм (часто российский), а «Одиссея» идёт как дополнительный показ. Именно так картину и смогли увидеть зрители, хотя юридически это не полноценный официальный прокат. Отдельные сети — например, «Каро» — от такого формата отказались: они заявили, что работают только с официальными релизами и не поддерживают «теневой прокат».

ПАУЗА, ХОРРОР И ПОИСКИ «ВЕЛИКОГО ЗАМЫСЛА»

Сам Кристофер Нолан признаётся, что работа над «Одиссеей» оказалась одной из самых сложных в его карьере. Режиссёр планирует взять как минимум трёхлетнюю паузу перед стартом следующего проекта — вероятно, новая картина появится не раньше 2030 года. До этого Нолан придерживался ритма «один фильм раз в три года»: зрители видели «Интерстеллар» (2014), «Дюнкерк» (2017), «Довод» (2020) и «Оппенгеймер» (2023). Однако размах и амбициозность экранизации Гомера потребовали колоссальных усилий, и пауза стала вынужденной мерой.

Интересно, что «Одиссея» неожиданно разожгла у Нолана интерес к жанру хоррора. Отдельные сцены картины стали для него своеобразным «концепт‑тестом». В интервью The Hollywood Reporter режиссёр признался, что хоррор привлекает его «висцеральностью, безысходностью и абстракцией», но он не возьмётся за проект без «великого замысла».

«Это не про технику. Это про историю. У фильма должна быть ошеломительная, гениальная задумка», — подчёркивает Нолан.

Ранее фильм режиссера Антуана Фукуа об истории жизни певца Майкла Джексона «Майкл» вышел на первое место в истории мирового кинематографа по кассовым сборам в жанре биографических картин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».