Михаил Ефремов сыграет главную роль в фильме "Отец. Еще отец"

Михаил Ефремов и Данила Козловский исполнят главные роли в драмеди "Отец. Еще отец" режиссера Александра Баршака. Об этом стало известно в ходе очной защиты национальных фильмов, претендующих на поддержку Фонда кино.

"Уникальный и блестящий дуэт Дани Козловского и Михаила Олеговича Ефремова нам кажется довольно привлекательным для широкой аудитории. Есть очевидно несколько сегментов зрителей, которым эта история будет интересна. Мы поставили себе цель - привлечь в кинотеатры 1 млн зрителей, и нам кажется, что это вполне реальная цифра", - сказал режиссер Александр Баршак на защите.

В центре сюжета, московский учитель, который соглашается поставить заведомо провальный спектакль в Ельце и тем самым помочь закрыть местный театр, чтобы расплатиться с ипотекой. Однако выясняется, что художественным руководителем театра является его родной отец, которого герой никогда не знал.

Режиссером картины выступает Александр Баршак. В актерский состав также заявлены Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.

Бюджет проекта составляет 130 млн рублей. Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр Wink, дистрибьютором - "НМГ Кинопрокат". По словам Баршака, создатели рассчитывают привлечь в кинотеатры около 1 млн зрителей. Проект представила компания "Кедр про".