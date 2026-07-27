Все дороги ведут в «Рейд»: как «Живая ярость» пытается оживить подзабытый жанр

В июле в российском прокате стартовал боевик "Живая ярость".

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В XX веке гонконгский боевик был полноценным брендом - сопоставимым по весу, пожалуй, с тем, чем сегодня для жанра является "Джон Уик". Причем развивалось направление сразу по всем фронтам: от "Выхода дракона" с Брюсом Ли и "Пьяного мастера" с Джеки Чаном до "Круто сваренных" перестрелочных полотен вроде "Наемного убийцы" Джона Ву.

Потом бренд потускнел. "Живая ярость" - формально детище международного производства, но по духу это очевидная попытка наследовать той самой традиции: вернуть подзабытому поджанру статус, возвратить его на родину в Азию и вдохнуть новую жизнь.

Родословная у проекта для таких амбиций подходящая. Постановкой занимался Кэндзи Танигаки - японец, который с середины девяностых работал в каскадерской команде Донни Йена. Того самого, который в первую очередь Ип Ман, но и во франшизе "Джон Уик" собственный спин-офф получивший. Пересечений хватает.

Шкафы со скелетами

Завязка у проекта простая и схематичная. Есть протагонист - немой разнорабочий со шкафами явно оперативного прошлого, под завязку набитыми скелетами поверженных врагов. У него недалекие злодеи крадут дочку. Коррумпированная полиция заниматься расследованием киднеппинга не собирается, поэтому главный герой отправляется в сольный крестовый поход против азиатских мафиози. По пути он объединяется с еще одним вигилантом, у которого пропала жена. Цели у попутчиков схожие: покарать банду похитителей и пресечь человеческий трафик.

Больше про сюжет говорить не будем - кино явно не про это.

"Рейд" всему голова

Но прежде чем разобрать самое главное, быстро пройдемся по действующим лицам. И здесь от сравнения с культовым "Рейдом" Гарета Эванса уйти не получится при всем желании: индонезийская картина до сих пор остается непревзойденным эталоном и мерилом, относительно которого рассматриваются все работы в этом и смежных жанрах.

Что уж говорить, если Яяна Рухьяна здесь опять используют в качестве одного из финальных боссов.

Есть в касте и Джо Таслим, заметно прибавивший в узнаваемости на Западе после двух "Мортал Комбатов", но начинавший свой путь в том же "Рейде". Круг для него замкнулся почти сентиментально: на премьере в Торонто он вспоминал, что четырнадцать лет назад выходил на ту же сцену с "Рейдом", который и открыл ему дорогу в большое кино.

Главную роль исполнил Се Мяо - в детстве он снимался с Джетом Ли, играл его экранного сына в "Легенде о Красном драконе", а позже они пересеклись и в "Тайном агенте". Так что боец он "потомственный", вопросов к нему нет.

Вопросы есть к сценаристам: зачем герой сделан немым - решительно непонятно, на сюжет и развитие истории это кардинально не влияет. Прием как будто взяли из видеоигр, где молчаливый протагонист работает, потому что игрок сам мысленно "озвучивает" его за кадром. В кино такой роскоши нет, и вместо характера, без должной сценарной проработки, на его месте образуется аккуратная сюжетная дырка. Мы несколько лет назад ругали за похожее решение "Немую ярость" вышеупомянутого Джона Ву - но там у немоты героя было хоть какое-то обоснование. Здесь его нет вовсе, поэтому и реализовано все еще хуже.

Куча-мала из терминаторов

Ну и самое главное - насколько интересно поставлены экшен-сегменты. Однозначно ответить на этот вопрос не получится, потому что поставлены они очень неоднородно.

РГ

Задел хороший. Где-то есть интересные находки с использованием окружения и подручных средств, местами проглядывает воздушная боевая акробатика.

В самом начале некоторые попадания изображены в кадре настолько натуралистично, что невольно заставляют поморщиться. Ставки обозначены высокие, за персонажей по-настоящему переживаешь.

Но по мере продвижения к финалу каждый следующий удар как будто обесценивает все предыдущие. Проблема в том, что фильм сам нарушает правила, которые вначале установил: если сперва любое попадание болезненно и оттого весомо, то ближе к развязке персонажи держат по десятку ударов кувалдой и поднимаются как ни в чем не бывало. Один из пятерых участников финального поединка - второй большой босс в исполнении Джои Иванаги - и вовсе выглядит местным Т-1000: неостановимым, смертоносным и будто отлитым из жидкого металла. В итоге почти получасовая финальная схватка напоминает уже не драку живых людей, а кучу-малу из киборгов-терминаторов. И общее впечатление от постановки боев на этом фоне сильно размазывается.

По части операторской работы, монтажа и звука разбирать, по сути, нечего. Ни одной запоминающейся находки с камерой, ни решения в монтаже, ни музыкальной темы, которая осталась бы в голове после титров. Все силы будто ушли на другое - на демонстрацию ультра-жестокости, которая показным разбрызгиванием крови в кадре заменяет собой и стиль, и изобретательность. Рамки допустимых условностей при этом рушатся, и магия кино становится похожей на дешевые ярмарочные фокусы.

После титров

"Живая ярость" - неплохой образчик своего жанра, но хвалить его хочется с оговорками. Основные элементы здесь исполнены неровно: сильное, натуралистичное начало к финалу растворяется в мельтешении неубиваемых бойцов.

Вокруг фильма уже собралась волна восторгов - профильная пресса щедра на формулировки вроде "главный экшен года" и "лучший боевик последних лет". Но объясняется это во многом тем, что сравнивать особо не с чем: жанр сегодня нишевый, представителей мало, и почти каждый новый фильм автоматически становится отдельным событием. Само по себе это о качестве конкретной картины не говорит ничего.

Смотреть - разве что самым изголодавшимся до чего-то нового в жанре. Остальным можно спокойно проходить мимо.

Фильм демонстрирует, насколько сегодня жанру не хватает новых ориентиров: даже крепкая работа автоматически оказывается претендентом на звание лучшей.

Оценка: 3 из 5.