Начались съемки сериала «Подслушано в Выборге»

Начались съемки комедийного детектива "Подслушано в Выборге" - продолжения первой части сериала "Подслушано в Рыбинске", которое будет состоять из восьми эпизодов.

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"Рыбинск" рассказывал о журналисте-новостнике Юре (Тимофей Трибунцев), которого начинают посещать видения, предсказывающие убийства - в одном из преступлений он стал главным подозреваемым.

В "Выборге" в центре истории оказывается обычный почтальон Виталик Тюнин. Однажды он становится свидетелем странного происшествия и втягивается в борьбу за миллиард. Участниками событий вновь становятся следователи Зоя (Юлия Хлынина) и Баян (Михаил Кремер).

В сериале задействованы Артем Быстров ("Первый на Олимпе"), Дарья Квасова ("День недели - любой"), Степан Девонин ("Батя 2. Дед"), Николай Шрайбер ("Резервация"), Татьяна Орлова ("На деревню дедушке 2"), Евгения Дмитриева ("Большая земля") и другие.

Режиссером снова выступил Петр Тодоровский ("Здоровый человек"), сценаристом - Иван Баранов ("Остаться друзьями", "Знахарь"). По словам автора, работа над проектом помогла ему открыть для себя город. Выборг стал для него "не просто местом действия, а полноценным персонажем".

Кстати

Сериал "Подслушано в Рыбинске", премьера которого состоялась в 2025 году, получил три премии ТЭФИ в номинациях "Лучший комедийный сериал", "Лучший режиссер сериала" и "Лучший сценарист сериала", а также четыре награды Ассоциации продюсеров кино и телевидения в категориях "Лучший комедийный сериал", "Лучшая сценарная работа", "Лучшая режиссерская работа" и "Лучший актер сериала".