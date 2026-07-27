Парик в ретро: за что ругают сериал «Работа над ошибками»

Сериал «Работа над ошибками» после показа на стриминговой платформе добрался до федерального эфира, где подается как в меру амбициозная ретродрама в сезон отпусков. Новое погружение в восьмидесятые вряд ли можно назвать образцовым с точки зрения стиля, однако сюжет и персонажи могли компенсировать не самый захватывающий исторический аттракцион. Все-таки заявленный богемно-криминальный флер, как правило, интригует публику.

© Кадр из сериала «Работа над ошибками»

В основе сценария неопубликованная биографическая повесть Эдуарда Володарского, посвященная режиссеру Виталию Каневскому. У постановщика картины «Замри, умри, воскресни» («Золотая пальмовая ветвь» в Каннах в 1990 году) весьма непростая судьба. Во время учебы во ВГИКе Каневский был арестован и впоследствии осужден по одним сведениям за изнасилование, по другим — за драку. Проведя несколько лет в лагерях, будущий режиссер не расстался с мечтой о кинематографе, восстановился в институте и окончил его в 1977 году.

Режиссер и сценарист «Работы над ошибками» Рауф Кубаев взял из книги Володарского некоторые сюжетные линии и на их основании предложил вымышленный сюжет о молодых кинематографистах восьмидесятых годов. Молодой выпускник ВГИКа отмечен в Каннах за свой короткометражный дебют, Госкино дает зеленый свет и финансирование на полный метр, но жизненные обстоятельства все меняют самым драматичным образом.

Актриса, с которой у режиссера начался роман еще на съемках короткометражки, уверена, что попадет в новый фильм режиссера, но тот отдает и личное, и профессиональное предпочтение другой. Обиженная девушка пишет заявление об изнасиловании, ее влиятельный отец полон решимости не только разрушить карьеру молодого творца, но и посадить его в тюрьму.

С такой завязкой можно было смело превращать драму чуть ли не в триллер, но развитие сюжета начинает спотыкаться о всякие мелочи. По сценарию, главный герой — парень из Сибири и, видимо, для придания молодому режиссеру более стереотипного вида для актера Артема Быстрова сделали парик цвета соломы. Тот редкий случай, когда реквизит стал полноценным участником действа. По парику прошлись и критики, и зрители, не исключено, что где-то есть мемы с этой соломенной шапочкой, и если называть вещи своими именами, то панковский ирокез привлекал бы меньше внимания, чем это блондинистое изделие. Наверное, есть здесь что-то странное с точки зрения визуального решения образа. Недавний фильм-биографию про группу Queen некоторые рецензенты назвали парадом плохих париков. Но там это было скорее смешно, а здесь — не очень.

Неторопливое развитие сюжета многих раздражает, однако для сериалов это не самая большая проблема. Нужно учесть, что «Работа над ошибками» был готов в 2021 году (в одной из ролей успел сняться Иван Краско, ушедший из жизни в 2025-м) и, возможно, за прошедшее время сериальные скорости успели подрасти. Однако «неторопливых» проектов, особенно в федеральном эфире, до сих пор достаточно, и сериал Рауфа Кубаева не ставит здесь никаких антирекордов.

Куда больше обедняет проект не самым лучшим образом раскрытая атмосфера кинозакулисья. Вроде бы что-то снимается, начальство раздувает щеки и вставляет палки в колеса, молодые таланты в заложниках у цензуры и административно-командной системы, но подаются приметы эпохи очень сухо и как будто впроброс. Не исключено, что главная проблема «Работы над ошибками» — это сериал «Оттепель» (2013) Валерия Тодоровского, где сюжет о мире кино раскрыт с максимальным вниманием к тому, как была устроена эта индустрия в шестидесятых.

По-своему занятно, что за прошедшее с момента съемок «Работы над ошибками» время стиль работы над местными ретропроектами мало изменился. Построены кинопарки, декорации иногда впечатляют, технологии помогают нарисовать, если трудно снять это живьем, но буксующие сюжеты и не самого высокого полета театральщина в игре артистов никуда не делись. Не иначе найден свой особенный путь, что в последнее время чрезвычайно важно.