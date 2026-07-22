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В России начали снимать комедийный сериал для подростков «Гламурные девчонки»

Чемпионат.com

Компания НОКИНО приступила к съёмкам подростковой комедии «Гламурные девчонки». Сериал получил материальную поддержку от Института развития интернета (ИРИ).

Стартовали съемки комедийного сериала «Гламурные девчонки»
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Проект расскажет про школьницу Машу, которая попадает в мир, где всё кажется безупречным. Но совсем скоро героиня понимает, что даже самый идеальный мир имеет свои недостатки — а выбраться обратно оказывается не так просто.

В «Гламурных девчонках» снялись участница «Голос.Дети» и «Детского Евровидения» Алиса Кожикина, Алексей Онежен («Последний богатырь», «Кеша должен умереть»), а также Ольга Хмелевская, Ника Фесенко, Анастасия Алексеева и другие.