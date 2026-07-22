Наш ответ Disney едет в Азию: как российская анимация завоевывает мир

Выручка московских анимационных компаний за последние пять лет увеличилась в два раза. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

© Вечерняя Москва

Сегодня в Москве работают 42 из 60 анимационных студий страны, а столичные компании обеспечивают 71 процент производимого в России анимационного контента. Благодаря городским программам поддержки, которые реализует Агентство креативных индустрий (АКИ), у креативного бизнеса появилось больше возможностей создавать и продвигать свой продукт.

«Качественный контент формирует у отечественного зрителя привычку посещать премьеры российского производства», — отметила гендиректор одной из анимационных компаний Альбина Мухаметзянова.

Также АКИ помогает компаниям продвигать свою продукцию за рубежом. Приоритетными регионами в плане экспорта считаются Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Латинская Америка. В этом году пять компаний напрямую презентуют проекты телеканалам, стриминговым платформам, дистрибьюторам и лицензионным агентствам в Бразилии и Малайзии.

Прямая речь

Гюльнара Агамова, генеральный директор АКИ: