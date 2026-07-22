«Мстители: Секретные войны» сделают историю вселенной Marvel проще и понятнее

Китайское издание Watch Hollywood взяло интервью у главы студии Marvel Кевина Файги. Он рассказал о предстоящем масштабном фильме киновселенной Marvel — «Мстители: Секретные войны».

По словам Файги, картина станет «новым началом» для всей франшизы. Он отметил, что лента сделает киновселенную более простой и упорядоченной для зрителей. Руководитель также добавил, что центром перезапуска станет команда Люди Икс.

«Секретные войны» станут новым началом. Фильм заложит основу для упрощённой, обтекаемой, единой вселенной, которую будет легче воспринимать зрителям. Некоторые аспекты покажутся знакомыми. Но многие, очень многие вещи будут совершенно новыми. Ранее мы говорили о привлечении молодой аудитории и связи с новым поколением. Именно это и призвана сделать следующая вселенная. И в её основе окажутся Люди Икс.

«Мстители: Секретные войны» выйдут в мировом прокате в декабре 2027 года и частично перезапустят киновселенную Marvel. До этого состоится премьера другого масштабного фильма, который подведёт к событиям кроссовера — «Мстители: Судный день». Лента выйдет уже 18 декабря. Картина расскажет, как Мстители, Люди Икс и Фантастическая четвёрка объединит силы, чтобы сразиться с Доктором Думом, которого исполнил Роберт Дауни-младший.