В России снимают сразу два фильма по роману Льва Толстого «Война и мир»

Сразу два проекта (фильм и сериал) "Война и мир" - новые экранизации классического произведения Льва Толстого - готовятся в России. Уже 18 февраля 2027 года выйдет фильм Сарика Андреасяна. Но к масштабным съемкам для телеканала "Россия" уже приступил и мэтр Сергей Урсуляк, известный по своим экранизациям Шолохова, Солженицына, Иванова и других классиков. Оба фильма приурочены к 200-летию великого писателя, которое отмечается в 2028 году. Работа Сергея Урсуляка как раз в этот год и должна выйти.

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Главные роли у Урсуляка исполняют артисты, многие из которых входят в "обойму" режиссера - он снимал их ранее. Так, практически ни один фильм Урсуляка не обходится без Сергея Маковецкого. И фильм "Война и мир" не стал исключением. Маковецкий - старый князь Василий Курагин. Никита Волков - князь Андрей Болконский. Мария Золотухина (Наташа Ростова), Никита Языков (Пьер Безухов), Варвара Бочкова (Элен Курагина), Алексей Серебряков (князь Николай Болконский). Сергей Урсуляк делает ставку на новые имена, но с молодыми артистами он уже работал в театре. Напомним, что режиссер в последнее время ставит в Театре имени Маяковского. Нас ждет двухметровый Пьер Безухов - рост артиста два метра восемь сантиметров. А исполнительница роли Наташи Ростовой - внучка Валерия Золотухина и Нины Шацкой.

Наташа Ростова - Мария Золотухина: внучка Валерия Золотухина и Нины Шацкой // РГ

Также в ролях Михаил Пореченков (граф Илья Ростов), Анна Михалкова (графиня Наталья Ростова), Евгений Кошелев (Анатоль Курагин), Никита Ефремов (Фёдор Долохов), Светлана Крючкова (Марья Ахросимова), Александр Яценко (Платон Каратаев), Евгений Ткачук (Василий Денисов), Александр Балуев (Михаил Кутузов), Федор Федотов (Николай Ростов) и многие другие.

Напомним, что киноэпос "Война и мир" Сергея Бондарчука вышел 60 лет назад. После него была британская экранизация - этот сериал "Война и мир" выходил 10 лет назад, в 2016 году.

Сергей Урсуляк рассказывает о своем видении будущего кинопроизведения: "Роман Толстого "Война и мир" - одно из краеугольных произведений русской литературы. Так сложилось, что мне доверяют экранизировать такого рода вещи. Это, конечно, радость, но и ответственность огромная. Классика замечательна тем, что она актуальна в любое время. И каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Это история любви, история поисков себя, предательства, вражды, поиска Бога, поиска истины. Это все то, что есть сегодня".

Сергей Маковецкий в роли старого князя Василия Курагина // РГ

Тем временем

Пьер Безухов повзрослел

В экранизации романа "Война и мир" Сарика Андреасяна роли распределились так: Станислав Бондаренко - Андрей Болконский; Матвей Лыков - Анатоль Курагин; Александр Метёлкин - Николай Ростов; Полина Гухман - Наташа Ростова. А Николай Шрайбер сыграет Пьера Безухова.

Полина Гухман играет Наташу Ростову в новой экранизации режиссера Сарика Андреасяна. Матвей Лыков - Анатоль Курагин // РГ

"...Я же четко уверен, что те повороты, которые происходят в жизни у Пьера Безухова, не могут происходить у 20-летнего парня - именно столько Пьеру в начале романа. Пьеру Безухову в начале романа действительно 20 лет, а к окончанию - 28. Николаю Шрайберу в этом году должно исполниться 44 года... В фильме Бондарчука Пьера играл он сам, и ему было за 50. В сериале BBC - Пол Дано, ему за тридцать. Сегодня с трудом представляешь, что в кадр войдет парень 20 лет и начнет рассуждать о вере, любви. Поэтому на роль Безухова я осознанно утвердил Николая Шрайбера", - говорит режиссер Андреасян.

Элен Курагину в фильме играет жена режиссера Лиза Моряк. Когда-то в фильме "Война и мир" Сергея Бондарчука Элен Курагину также сыграла жена режиссера - актриса Ирина Скобцева. Напомним, что Лиза Моряк играет все ключевые роли в картинах своего мужа - Татьяна Ларина в фильме "Евгений Онегин", Царица-мать в "Сказке о царе Салтане" и так далее.

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