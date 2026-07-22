Появились первые кадры третьего сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»

Entertainmenty Weekly опубликовало первые кадры третьего сезона «Перси Джексона и Олимпийцев». На них можно увидеть главных и второстепенных героев.

© Чемпионат.com

Дебютные кадры третьего сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

Сюжет второго сезона проекта основан на книге «Море чудовищ». Писатель Рик Риордан вновь выступает в качестве консультанта и сценариста. Другие детали сюжета создатели новых серий пока не раскрывают. В актёрский состав сериала вошли Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл.

Второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» стартовал 10 декабря 2025 года, а даты выхода третьего пока нет.