Появились первые кадры третьего сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
Entertainmenty Weekly опубликовало первые кадры третьего сезона «Перси Джексона и Олимпийцев». На них можно увидеть главных и второстепенных героев.
Дебютные кадры третьего сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»
© Entertainment Weekly
© Entertainment Weekly
© Entertainment Weekly
Сюжет второго сезона проекта основан на книге «Море чудовищ». Писатель Рик Риордан вновь выступает в качестве консультанта и сценариста. Другие детали сюжета создатели новых серий пока не раскрывают. В актёрский состав сериала вошли Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл.
Второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» стартовал 10 декабря 2025 года, а даты выхода третьего пока нет.