Опубликованы свежие кадры третьего сезона «Бэтмена: Крестоносец в плаще»

Entertainment Weekly опубликовало новые кадры второго сезона мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Продолжение проекта про знаменитого супергероя выйдет уже 31 июля.

© Entertainment Weekly

Новые кадры второго сезона мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

«Крестоносец в плаще» выступает переосмыслением мифологии знаменитого супергероя в эстетике 1940-х с глубоким погружением в тонкости психологии персонажей. В сериале фигурируют Женщина-кошка, Ядовитый плющ, Загадочник и Пингвин. Во втором сезоне герой столкнётся с Джокером и Пугалом, своими заклятыми врагами.

Первый сезон сериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще» вышел в августе 2024 года и получил положительные отзывы от критиков и зрителей. Сейчас про супергероя также готовят трилогию мультфильмов, первая часть выйдет до конца года.