Вышли новые кадры хоррора «Глиноликий» от DC

Entertainment Weekly поделилось несколькими свежими кадрами фильма «Глиноликий» от DC. На них можно увидеть главного героя и других персонажей.

© Чемпионат.com

Новые кадры «Глиноликого»

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

Картина расскажет об актёре Мэтте Хэйгане, которому в один момент сильно уродуют лицо преступники. Чтобы спасти свою карьеру, он соглашается на эксперимент, в результате которого получает возможность произвольно менять свою внешность. Однако новая способность превращает его в монстра.

Главные роли сыграли Том Рис Харрис («Джентльмены»), Эдди Марсан («Иллюзионист»), Макс Мингелла («Социальная сеть») и другие актёры. Хоррор выйдет в мировом прокате 23 октября.