Трейлер «Мстители: Судный день» за сутки набрал 500 млн просмотров

Дебютный трейлер «Мстителей: Судный день» на всех площадках суммарно собрал 500 млн просмотров за сутки. Это позволило ему стать вторым самым популярным в истории, уступив лишь трейлеру ленты «Человек-паук: Новый день», который за 24 часа после выхода набрал больше.

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По сюжету будущего блокбастера Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Роль главного злодея исполнил Роберт Дауни-младший, который до этого играл Железного человека.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря.