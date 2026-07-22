«Приукрашенная голливудская фантазия» собрала в прокате более миллиарда долларов

Майкл Джексон по сей день считается музыкантом мира N 1.

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С ним пели Пол Маккартни, Фредди Меркьюри, а клипы снимали режиссеры уровня Мартина Скорсезе. Да и рекорды Короля поп-музыки по прежнему не побиты: Thriller - самый продаваемый альбом в истории, клип Liberian Girl - чемпион по числу знаменитостей в кадре - больше 30 - Стивен Спилберг, Джон Траволта, Дэнни Гловер, Дэвид Копперфильд, Бригитта Нильсен.

И вот теперь уже после гибели у Джексона появился еще один рекорд. Фильм о нем "Майкл" режиссера Антона Фукуа заработал в прокате 1 миллиард долларов, став первым биографическим фильмом, достигшим этого рубежа. Благо все хиты в нем - от Billy Jean и Beat It до Thriller, Bad и We Are The World звучат в оригинальном исполнении Джексона с наилучшими техническими возможностями 2020-х годов. Да, дочь певца Пэрис назвала этот фильм "приукрашенной голливудской фантазией". Но глава киностудии Lionsgate Адам Фогельсон теперь рассказал, что вторая часть фильма "Майкл" уже "находится в разработке".