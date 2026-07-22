«Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом станет началом новой трилогии

В интервью к скорой премьере «Человека-паука: Новый день» президент Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что по сути первая трилогия «Человека-паука» с Томом Холландом, которая началась «Возвращением домой» и закончилась «Нет пути домой», была как первый акт в лентах Сэма Рэйми с Тоби Магуайром.

Иными словами, нас ждёт ещё много историй о Человеке-пауке, которого сыграет Том Холланд, поскольку «Новый день» — начало новой трилогии.

Картина расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.