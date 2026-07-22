Маск пообещал «исторически точный» фильм по «Одиссее» Гомера

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что генератор видео на базе искусственного интеллекта (ИИ) Grok Imagine от компании xAI создаст полнометражный фильм по поэме Гомера «Одиссея». Картина должна выйти до конца этого года, сообщил он в соцсети X.

По словам Маска, созданный ИИ фильм будет исторически точным и максимально соответствовать художественному замыслу греческого автора.

«До конца этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм по «Одиссее», который будет исторически точным и верным искусству Гомера», — написал он.

6 июля Маск раскритиковал трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Глава Tesla и SpaceX назвал режиссера червем, который «пресмыкается» для получения «Оскара» и добавляет в свои произведения элементы, соответствующие воук-политике (идеям социальной справедливости). Предприниматель считает, что режиссер оскверняет древнегреческого поэта Гомера своей экранизацией.

В феврале Маск заявил, что выбор темнокожей актрисы Лупиты Нионго на роль Елены Троянской, которую Гомер описывал светловолосой, связан с попыткой режиссера добиться признания на премиях. Бизнесмен обвинил Нолана в том, что он «потерял свою честность».